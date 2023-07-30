В своих соцсетях Аль-Ахли подтвердил переход 26-летнего француза. Аллен Сен-Максимен подписал соглашение с саудовским клубом на три сезона - до 2026 года.

Команда Фирмино не доиграла товарищеский матч – партнеры бразильца поссорились между собой.

Детали контракта пресс-служба Аль-Ахли не разгласила, однако ранее сообщалось, что Ньюкасл получит за своего игрока около 25 миллионов евро. Для саудовского клуба это третий трансфер футболиста из АПЛ. Ранее к Аль-Ахли присоединились Марез и Фирмино.

Аллен Сен-Максимен перебрался в Ньюкасл из Ниццы в 2019 году. Французский вингер отыграл за английский клуб в 124 матчах. В его активе 13 голов и 21 результативная передача.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків