Фэнтези АПЛ – игра, которая стопроцентно добавит интереса к просмотру матчей чемпионата Англии. Процесс выглядит так: вы должны выбрать команду из 15 игроков, уложившись в бюджет (100 млн) и используя не более трех игроков из одной команды. Игроки набирают очки за голы, ассисты и так далее в соответствии со своими выступлениями в реальных матчах.

Самым дорогим игроком, очевидно, является Эрлинг Холанд, который в прошлом году побил рекорд, забив 36 голов в первенстве (до этого никто не забивал больше 34-х). Кого выбрать в состав, почему подопечные Де Дзерби являются мастхэвом и как принять участие в чемпионате от "Футбол 24" с ценными призами – смотрите в видео на YouTube-канале "Футбол 24".