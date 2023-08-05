Тигрес в 1/16 финала Кубка лиг устроил фантастическое зрелище и добыл путевку в следующую стадию.

Кубок лиг, 1/16 финала

Тигрес – Ванкувер – 1:1 (по пенальти 5:3)

Голы: Жиньяк, 53 – Вите, 9

Жребий свел мексиканский клуб с Ванкувером. Тигрес уже на девятой минуте пропустил гол и долгое время не мог сравнять счет. Это удалось сделать только благодаря 37-летнему форварду Андре-Пьеру Жиньяку. Француз откликнулся на передачу с фланга, в падении через себя пробил точно в цель.

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Судьба путевки в следующую стадию решалась в серии пенальти. Настоящее представление устроил голкипера мексиканцев. Нуэль Гузман пошел на все, чтобы сбить с толку соперника. 37-летний игрок показывал цирковые номера и достал изо рта цветную ленту. Трюки Гузмана сработали – он взял решающий пенальти. Правда, за свои выходки получил желтую карточку.

Напомним, что команда Лионеля Месси Интер Майами сыграет в 1/16 финала Кубка лиг против Далласа 7 августа.