Французский вратарь Бенуа Костиль, последним клубом которого был Лилль, нашел новую команду.

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Ветеран голкиперского цеха подписал контракт с итальянским клубом Салернитана. Об этом сообщает клубная пресс-служба "гранатовых". Костиль переехал в Италию на правах свободного агента. Соглашение между футболистом и клубом рассчитано на один год – до лета 2024-го.

Первую часть прошлого сезона Костиль провел в составе французского Осера, где сыграл 19 матчей. Во второй половине кампании голкипер находился в стане Лилля, но ни разу не появился на футбольном поле в официальном матче.

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