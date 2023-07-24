Испанский клуб длительное время пытается уговорить украинский клуб отпустить в их ряды 26-летнего форварда. Руководство Жироны постоянно придумывает какие-то варианты, чтобы в конце концов завершить трансфер.

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Как стало известно "Футбол24", важной составляющей трансфера Артема Довбика в испанскую команду должен был стать Николай Кухаревич. Жирона предлагала отдать его в аренду СК Днепр-1 с правом выкупа. Права на Кухаревича принадлежат Труа, который входит в City Football Group. К слову, нападающий в прошлом сезоне выступал на правах аренды в шотландском Хиберниане, где в 15 матчах забил 5 голов. Французский клуб вообще не рассчитывает на Кухаревича и не против продать его. Впрочем, украинский клуб такой обмен не устроил.

Ранее была информация, что СК Днепр-1 оценивает Довбика в 15 миллионов евро. Однако испанскому клубу еще придется отдельно договариваться с датским Мидтьюлланом, которому принадлежат 50% прав на игрока.

Напомним, что Артем Довбик недавно продлил свое соглашение с "днепрянами" до 30 июня 2025 года. В сезоне 2022/23 нападающий стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 24 гола.

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