В своих соцсетях Галатасарай подтвердил переход 30-летнего ивуарийца. Уилфрид Заха присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента, поскольку его контракт с Кристал Пэласом закончился летом текущего года.

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Как сообщает пресс-служба "львов", вингер оформил контракт на три сезона – до 2026 года. Заха получит подписной бонус в размере 2,33 млн евро. Его зарплата в Гаталасарае будет составлять 4,35 млн евро за сезон.

Уилфрид Заха – воспитанник Кристал Пэлас. В общей сложности он сыграл за английский клуб в 458 матчах. В активе вингера 90 голов и 76 результативных передач. К слову, Кристал Пэлас пытались удержать своего лидера, повысив ему зарплату, однако Заха не согласился.

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