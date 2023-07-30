Галатасарай официально выкупил Икарди – турки не скрывают заработки форварда и компенсацию ПСЖ
30 июля 15:14 - Читати українською
Галатасарай окончательно закрыл переход нападающего Мауро Икарди.
Чемпионы Турции официально подтвердили выкуп 30-летнего аргентинца у ПСЖ.
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Галатасарай уже привычно раскрывает все финансовые подробности сделки. ПСЖ получит 10 млн евро четырьмя траншами (сами парижане 4 года назад заплатили Интеру 50 млн). Икарди подписал контракт на 3 сезона, за каждый из которых будет зарабатывать по 6 млн евро "чистыми".
Прошлый сезон нападающий отыграл за Галатасарай в аренде – 26 матчей, 23 гола и 8 ассистов. Команда выиграла "золото" турецкой Суперлиги и выступает в квалификации Лиги чемпионов.
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