Чемпионы Турции официально подтвердили выкуп 30-летнего аргентинца у ПСЖ.

Ливерпуль предложил ПСЖ сенсационную аренду Мбаппе, – Mirror

Галатасарай уже привычно раскрывает все финансовые подробности сделки. ПСЖ получит 10 млн евро четырьмя траншами (сами парижане 4 года назад заплатили Интеру 50 млн). Икарди подписал контракт на 3 сезона, за каждый из которых будет зарабатывать по 6 млн евро "чистыми".

Прошлый сезон нападающий отыграл за Галатасарай в аренде – 26 матчей, 23 гола и 8 ассистов. Команда выиграла "золото" турецкой Суперлиги и выступает в квалификации Лиги чемпионов.

Tüm Türkiye'ye ezberlettiği şarkıyı şimdi Avrupa'ya dinletme zamanı... ??



Yuvana hoş geldin Mauro Icardi! 9️⃣#PartyMustGoOn pic.twitter.com/9zdd5ifNAt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 30, 2023

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?