Денис Гармаш поки в Києві. Часу не втрачає! Зустрівся, подарував футболку мамі Артема «Терора» Новікова, який був розвідником-кулеметником. Фанат Динамо, представник фірми North Company загинув на війні! Назавжди в строю! Улюблений футболіст пані Олени - Денис Гармаш. pic.twitter.com/uO5h86E4cu