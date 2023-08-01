Гармаш почтил погибшего пулеметчика-фаната Динамо и его мать – поступок дня
Хавбек Динамо Денис Гармаш поддержал семью погибшего ультрас киевлян.
Артем Новиков с позывным "Террор" защищал нашу землю от захватчиков. Фанат киевского Динамо служил разведчиком-пулеметчиком.
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Полузащитник киевлян Денис Гармаш встретился с матерью погибшего воина. Елена получила от 33-летнего хавбека футболку с автографом. Как написал в своем твиттере журналист Роман Бебех, мама Артема также фанатка динамовцев, а ее любимый игрок – именно Гармаш.
Напомним, что в настоящее время полузащитник Динамо находится в поисках нового клуба. Гармаш не попал в заявку "бело-синих" на УПЛ.
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