"Предлагали ли подписать Коноплянку, когда я возглавлял Верес? Да нет, где Коноплянка, а где Верес? У него были, я знаю, предложения из Украины. Но он не готов приехать в Украину и играть. Мог бы Евгений выступать в УПЛ? Сложный вопрос, лучше у Коноплянки спросить.

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Это догадки, а что было на самом деле... Понимаете, здесь футболисты играют за одну сумму, а приходит тот, кто будет зарабатывать в десять раз больше. Это немножко... Лучше держать уровень, тот, что есть. Чтобы таких больших перепадов не было в зарплате", – поделился Вирт в интервью Fanday.

Напомним, Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж этим летом на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. По информации СМИ, он будет зарабатывать в румынском клубе от 15 до 20 тысяч евро.

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