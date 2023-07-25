Главные новости 24 июля: результаты жеребьевки еврокубков, Лунин сыграл за Реал, Малиновского сватают в Италию
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 24 июля.
Еврокубки
СК Днепр-1 может сыграть против Малиновского в 3-м раунде квалификации ЛЧ – результаты жеребьевки.
Лига Европы, жеребьевка: СК Днепр-1 получил потенциального соперника, у Кочергина есть хорошие шансы на выход в группу.
Динамо узнало пару оппонентов в квалификации Лиги конференций.
СК Днепр-1 – Панатинаикос: пресс-конференция Александра Кучера – о дебюте и мечте в ЛЧ, силе соперника и потенциальной встрече с Малиновским.
Украина
Евгений Чеберко дебютировал в США. Экс-защитник сборной Украины помог своей команде одержать победу в кубковом матче.
Богдан Михайличенко официально сменил чемпионат в Европе и будет выступать в ЛЧ.
Юрий Записоцкий остается в СИЗО. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы генсека УАФ.
Руслан Малиновский может покинуть Марсель спустя лишь полгода после перехода. На украинца претендуют клубы Серии А.
Динамо отпустит чемпиона мира в Польшу. Медосмотр игрока запланирован уже на вторник.
Другие главные события
Реал с Луниным устроил безумный камбек с Миланом – испанцы вырвали победу с 0:2, украинец отыграл без замен.
Килиан Мбаппе может стать самым дорогим игроком мира. ПСЖ получил рекордное предложение из Саудовской Аравии.
Анатолий Трубин отдаляется от перехода в Интер. Миланский клуб нацелился на чемпиона мира.