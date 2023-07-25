Еврокубки

СК Днепр-1 может сыграть против Малиновского в 3-м раунде квалификации ЛЧ – результаты жеребьевки.

Лига Европы, жеребьевка: СК Днепр-1 получил потенциального соперника, у Кочергина есть хорошие шансы на выход в группу.

Динамо узнало пару оппонентов в квалификации Лиги конференций.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: пресс-конференция Александра Кучера – о дебюте и мечте в ЛЧ, силе соперника и потенциальной встрече с Малиновским.

Украина

Евгений Чеберко дебютировал в США. Экс-защитник сборной Украины помог своей команде одержать победу в кубковом матче.

Богдан Михайличенко официально сменил чемпионат в Европе и будет выступать в ЛЧ.

Юрий Записоцкий остается в СИЗО. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы генсека УАФ.

Руслан Малиновский может покинуть Марсель спустя лишь полгода после перехода. На украинца претендуют клубы Серии А.

Динамо отпустит чемпиона мира в Польшу. Медосмотр игрока запланирован уже на вторник.

Другие главные события

Реал с Луниным устроил безумный камбек с Миланом – испанцы вырвали победу с 0:2, украинец отыграл без замен.

Килиан Мбаппе может стать самым дорогим игроком мира. ПСЖ получил рекордное предложение из Саудовской Аравии.

Анатолий Трубин отдаляется от перехода в Интер. Миланский клуб нацелился на чемпиона мира.