Украина

Динамо может уволить Луческу уже через несколько недель – Вацко раскрыл роковое условие.

Первая лига официально стартовала: результаты дебютных матчей сезона 2023/24

Шахтер сделал красноречивый намек Интеру, который жалеет денег на Трубина. Также донецкий клуб рассматривает неожиданную локацию для проведения матчей Лиги чемпионов

Лига конференций

Ворскла вырвала победу над Дилой благодаря шедевру на 90+3 – украинцы были лучшими в грузинской команде.

Безус оформил первый в карьере хет-трик и принес Омонии победу. Пушечный штрафной от еще одного украинца, Коноплянка и Яремчук в роли зрителей.

Соперник Динамо остается под вопросом, феерическое "украинское дерби".

Мир

Бензема эффектно дебютировал за Аль-Иттихад – принес победу, забив роскошный гол и отдав ассист.

Милан официально подписал победителя Лиги Европы – самый дорогой среди семи новичков "россонери".

Легенда Манчестер Сити официально завершила карьеру – все из-за ужасной травмы.

Лунин устроил перфоманс с Манчестер Юнайтед – украинец стал лучшим в матче, безумная бисиклета от Хоселу.