Украина

Украинская Премьер-лига наконец-то вернулась. Первые матчи были с участием новичков, показавших себя очень достойно. Оболонь расписала ничью с Колосом, а богатенькое Полесье одолело Верес.

Первая лига началась раньше, но главное событие тура состоялось именно 28 июля. Мирон Маркевич после 7 лет паузы вернулся на тренерский мостик и дебютировал в Карпатах с победы.

Европа

Ювентус пропустит еврокубковый сезон 2023/24 из-за грубых нарушений фейр-плей. Правда, туринцы не очень-то и рвались в Лигу конференций.

О национальных сборных забывать тоже не следует. Италия и Турция подали заявку на проведение Евро-2032 – конкурентов нет.

Саудовцы продолжают разрывать рынок

Вингер Манчестер Сити Рияд Марез перебрался в Аль-Ахли, но это далеко не конец праздника. Вскоре этот чемпионат должны пополнить еще Фабинью и Садио Мане.