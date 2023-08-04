Еврокубки

Ворскла вылетела из Лиги конференций, проиграв Диле. Полтавчане третий раз подряд завершили евросезон в первом же раунде.

Динамо получило соперника в квалификации Лиги конференций. Заря и СК Днепр-1 узнали потенциальных соперников в Лиге Европы.

Роман Безус оформил дубль в еврокубке. Евгений Коноплянка дебютировал за Клуж драматичным вылетом из Лиги конференций, а воспитанник Карпат сотворил сенсацию в Андорре.

Украина

Артем Довбик станет игроком Жироны – СК Днепр-1 подтвердил трансфер. Динамо отдало Заре еще троих игроков – количество арендованных киевлян достигло шести.

Шахтер наказал Анатолия Трубина за отказ продлить контракт и готов "мариновать" голкипера в запасе весь сезон. Дмитрий Чигринский завершает возвращение в Шахтер.

СК Днепр-1 определился с будущим Кучера после вылета из Лиги чемпионов. Телепул продержался 1 тур – клуб УПЛ сообщил о выходе из проекта.

Европа

Михаил Мудрик помог Челси вырвать ничью с Боруссией Д – украинец присоединился к спасительному голу. Зинченко вернется к тренировкам с Арсеналом – Артета рассказал, когда ждать Александра на поле.

Первый конфликт Месси в Майами: аргентинец в стиле Пепе снес оппонента, а затем преследовал вплоть до раздевалки. Лидер молодежной сборной Украины может оказаться в АПЛ.