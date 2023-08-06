Главные новости 5 августа: Динамо и Шахтер в разных ролях на рынке, матч Зинченко против Шевченко, трансферы грандов АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 5 августа.
УПЛ
Состоялись 2 матча второго тура. ЛНЗ разгромил Минай, одержав дебютную победу на уровне УПЛ. Александрия стартовала с двух минимальных побед – Металлист вслед за Кривбассом не смог пробить оборону команды Ротаня.
Шахтер рискует потерять несколько молодых украинцев. Бенфика пополнила список претендентов на Анатолия Трубина, а Даниил Сикан не хочет подписывать новый контракт и может покинуть "горняков" уже этим летом. Нападающим интересуются в Серии А.
А вот Динамо может усилиться еще одним именитым новичком после Андрея Ярмоленко. Киевлянам приписывают интерес к вице-чемпиону мира 2018 года – Марко Пьяце из Ювентуса.
Game4Ukraine
В Лондоне прошел знаковый благотворительный матч. Легенды мирового футбола собрались в команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко, чтобы заработать средства на поддержку Украины.
Трансферы топ-клубов АПЛ
Сразу 3 гранды чемпионата Англии официально оформили трансферы. Манчестер Сити побил рекорд за защитника, соседи из Юнайтед наконец-то получили нового форварда, а Челси усилил конкуренцию во вратарском звене.