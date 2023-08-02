Лига чемпионов

Дебютный поход СК Днепр-1 в главном евротурнире завершился уже на стадии второго раунда квалификации. Подопечные Кучера после поражения 1:3 расписали ничью с Панатинаикосом и спустились в Лигу Европы.

Перед матчем не обошлось без скандала. В делегации СК Днепр-1 отравились сразу 15 человек (из них 8 футболистов), также греки не выполняли некоторые организационные моменты.

Среди других результатов дня в ЛЧ – избиение белорусов и вылет экс-игрока сборной Украины.

Трансферы украинцев

Артем Довбик отличился голом в потенциально прощальном матче за СК Днепр-1. Жирона довольно потирает руки и ждет второго украинца в компанию к Виктору Цыганкову.

Андрей Лунин пока далек от трансфера. Интер якобы готов поборотся за нашего кипера, но явно не на финансовых условиях Реала.

Европа теряет звезд

Бавария и Садио Мане надоели друг другу всего за год. Сенегальца официально продали в Аль-Наср, где он будет играть с Роналду и долго считать свою зарплату.

Джанлуиджи Буффон планирует прощаться с футболом вообще. Неудача Пармы в борьбе за повышение довела легендарного кипера, которому в январе исполнится 45 лет.