Украина

Скандальный легионер Динамо сменил команду. Позже Киев покинул и украинский чемпион мира, который перебрался в Польшу. Наконец, Динамо отпустило в Зарю еще трех футболистов – соответственно, в среду Мирча Луческу лишился 5-х исполнителей.

Правда, Динамо получило и солидное усиление. Легионер киевлян вернулся в расположение команды.

Шахтер готовит трансфер полуфиналиста Евро-2023 за солидную сумму.

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Еврокубки

В среду, 26 июля, завершились первые матчи второго раунда квалификации ЛЧ 2023/24. Скандальный соперник Динамо разбил белорусов, две победы и ничья украинцев – все результаты.

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