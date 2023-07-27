Главные новости футбола 26 июля: Динамо отпустило 5 игроков, Месси снова устроил шоу, результаты ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 26 июля.
Украина
Скандальный легионер Динамо сменил команду. Позже Киев покинул и украинский чемпион мира, который перебрался в Польшу. Наконец, Динамо отпустило в Зарю еще трех футболистов – соответственно, в среду Мирча Луческу лишился 5-х исполнителей.
Правда, Динамо получило и солидное усиление. Легионер киевлян вернулся в расположение команды.
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Еврокубки
В среду, 26 июля, завершились первые матчи второго раунда квалификации ЛЧ 2023/24. Скандальный соперник Динамо разбил белорусов, две победы и ничья украинцев – все результаты.
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