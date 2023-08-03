Чемпионат и Кубок Украины

Шахтер уже во втором туре потерял очки. "Горняки" не смогли справиться с Вересом, хотя открыли счет благодаря хитростям Николая Матвиенко. Грубая ошибка Ризныка привела к ничьей.

Параллельно продолжались баталии в Кубке. Есть первые именитые потери– Карпаты резервом уступили Прикарпатью, а Металлист ничего не смог сделать с Эпицентром.

Лига чемпионов

Завершился второй раунд квалификации главного евротурнира. Некоторые украинцы прошли дальше, а вот другие составили компанию СК Днепр-1, вылетевшего днем раньше.

Статусные спарринги

Барселона минимально одолела Милан, Бавария перестреляла Ливерпуль, Арсенал забрал спонсорский трофей в серии пенальти с Монако. Не бездельничали и клубы украинских легионеров.

Печальные прощания и трогательные приходы

Джанлуиджи Буффон таки завершил карьеру, которая длилась 28 лет. Легендарный кипер устал от безуспешной борьбы за возвращение Пармы в элиту.

Александр Зинченко с футболом пока не прощается, но нужно искать еще крошку свободного времени для семьи. Жена Влада подарила лидеру сборной Украины вторую дочь.