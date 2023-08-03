Главные новости футбола 2 августа: курьезная неудача Шахтера, Буффон попрощался с футболом, "новичок" у Зинченко
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 2 августа.
Чемпионат и Кубок Украины
Шахтер уже во втором туре потерял очки. "Горняки" не смогли справиться с Вересом, хотя открыли счет благодаря хитростям Николая Матвиенко. Грубая ошибка Ризныка привела к ничьей.
Параллельно продолжались баталии в Кубке. Есть первые именитые потери– Карпаты резервом уступили Прикарпатью, а Металлист ничего не смог сделать с Эпицентром.
Лига чемпионов
Завершился второй раунд квалификации главного евротурнира. Некоторые украинцы прошли дальше, а вот другие составили компанию СК Днепр-1, вылетевшего днем раньше.
Статусные спарринги
Барселона минимально одолела Милан, Бавария перестреляла Ливерпуль, Арсенал забрал спонсорский трофей в серии пенальти с Монако. Не бездельничали и клубы украинских легионеров.
Печальные прощания и трогательные приходы
Джанлуиджи Буффон таки завершил карьеру, которая длилась 28 лет. Легендарный кипер устал от безуспешной борьбы за возвращение Пармы в элиту.
Александр Зинченко с футболом пока не прощается, но нужно искать еще крошку свободного времени для семьи. Жена Влада подарила лидеру сборной Украины вторую дочь.