Трансферы

Шахтер за последний день июля подписал двух новичков. Первым стал полуфиналист молодежного Евро-2023, за которого пришлось изрядно заплатить. Вторым – бразильский вингер. Кроме того, "горняки" нашли сенсационную замену травмированному Бондарю в Европе.

Мирча Луческу анонсировал новые трансферы Динамо – наставник указал на уязвимые позиции киевлян.

Артем Довбик в Жирону: испанские СМИ отчитываются о закрытой сделке, а тренер Цыганкова добавляет перца.

Николай Кухаревич официально перебрался в клуб Чемпионшипа и попытается пробиться в АПЛ.

Денис Гармаш получил предложение из Европы и больше не сыграет за основу Динамо.

Усман Дембеле дал согласие на переход в ПСЖ. Барселона планирует потратить деньги на звезду Манчестер Сити.

Андрей Лунин получил неожиданный вариант продолжения карьеры. В топ-клубе сразу отреагировали на потенциальный трансфер.

Трубин в списке еще одного гранда, Малиновский на понижение, деньги на Довбика: инсайды о трансферах украинцев.

Ливерпуль отпустил третьего игрока в Саудовскую Аравию.

Украина

"Над нами издеваются уже который год подряд": Юрий Вернидуб разнес судейство после поражения от Александрии.

Двойной удар УПЛ назвала лучших игрока и тренера 1-го тура

Игорь Суркис прокомментировал трудный старт Динамо в сезоне. У президента есть претензии к игрокам, еще могут быть трансферы.

УПЛ поражает : Ярмоленко удивил, общая проблема Динамо и Шахтера, шоу Терминатора, а сенсация тура рвется в сборную

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Эден Азар может завершить карьеру в 32 года. Экс-звезда Челси и Реала отказался стать одноклубником Месси.

ЧМ-2023: Испания потерпела позорное поражение и готовится к худшему, 1000-й гол на прощание – известны первые пары плей-офф.

Криштиану Роналду прервал безголевую серию, забив в 22 сезоне подряд – экс-тренер Шахтера одержал первую победу.