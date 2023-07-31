В своих соцсетях уругвайский защитник сообщил о завершении карьеры. Диего Годин больше всего известен своими успешными выступлениями за Атлетико.

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Защитник за мадридскую команду сыграл в 389 матчах, что является рекордом для иностранного игрока в составе "матрасников". Вместе с Атлетико он завоевал 8 титулов, включая два кубка Лиги Европы. Дважды Годин с командой Симеоне выходил в финал Лиги чемпионов.

Всего за свою карьеру Диего сыграл в 627 матчах, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативных передачи. Последним клубом Година был Велес Сарсфилд.

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