Хорватский защитник Йошко Гвардиол завершает переход из РБ Лейпциг в Ман Сити.

Манчестер Сити и Лейпциг согласовали трансфер Гвардиола. Стороны подписали все документы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Хорват может считаться игроком Ман Сити. Цена трансфера – 90 миллионов евро. Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории.

Йошко прилетел в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать долгосрочный контракт с чемпионами АПЛ.

К слову, Гвардиол сыграл в 41 матче за РБ Лейпциг в прошлом сезоне, в которых записал в свой актив 3 гола.

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