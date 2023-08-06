Гвардиола раскрыл сценарий, при котором подумает покинуть Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не спешит совершать резкие движения в своей карьере.
"Недавно я подписал контракт до 2025 года, потому что чувствую себя здесь комфортно. Даже если бы мы не выиграли требл, ничего не изменилось.
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Я счастлив, люди счастливы, руководство Сити счастливо. В конце концов именно они решают, какой менеджер возглавляет эту команду. Если они довольны, то и я тоже. Я хочу защитить титулы, которые мы выиграли. Возможно, в конце сезона, если я устану, то мы поговорим с клубом. Или, возможно, еще раз продлим контракт", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Напомним, испанец тренирует Ман Сити уже 7 лет. Прошлый сезон стал самым успешным – победы в чемпионате и Кубке Англии дополнил первый в истории клуба триумф на уровне Лиги чемпионов.
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