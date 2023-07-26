Бавария и Манчестер Сити встретились в товарищеском матче. Результат и обзор – в этой новости на "Футбол24".

Товарищеский матч

Манчестер Сити – Бавария – 2:1

Голы: Макети, 21, Ляпорт, 86 – Тель, 82

"Горожане" продолжают готовиться к новому сезону. Очередным соперником Манчестер Сити стала Бавария, которая тоже проводит предсезонный сбор в Японии.

Цыганков прибыл в Манчестер и готовится показать себя против чемпионов Англии.

Команда Пепа Гвардиолы открыла счет во встрече на 21 минуте. Отличиться удалось Макети, который удачно сыграл на добивании после того, как Ян Зоммер не смог зафиксировать мяч. Следует заметить, что швейцарец находится в шорт-листе Интера, который также торгуется с Шахтером за Анатолия Трубина.

После перерыва Томас Тухель сменил абсолютную всю команду. Дела у Баварии пошли значительно лучше и они смогли создать несколько острых моментов. Один из таких реализовал Матиас Тель. Впрочем, удержать ничью мюнхенцам не удалось. Эмерик Ляпорт поставил точку в матче.

Напомним, что Томас Тухель нанес болезненное поражение Пепу Гвардиоле в финале Лиги чемпионов в сезоне 2020/21, когда Челси переиграл Манчестер Сити со счетом 1:0.