Хави ясно дал понять руководству Барселоны, что хочет найти равноценную замену Усману Дембеле, который вот-вот перейдёт в ПСЖ. Согласно Mundo Deportivo, тренер "блаугранас" хочет видеть в составе своей команды не форварда, а вингера.

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Сообщается, что именно по этой причине Хави не рассматривает кандидатуру Жоау Фелиша, который публично предложил себя Барселоне. Также португалец не любит отрабатывать в обороне – ещё один аргумент для Хави отказаться от игрока Атлетико.

Если Матеу Алемани и Деку не удастся найти замену Дембеле, тренеру Барселоны ничего не останется кроме как присмотреться к молодёжной команде каталонцев, в составе которой выступает 16-летний Ламин Ямал. Но это было бы самым крайним вариантом.

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