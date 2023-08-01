Хави требует заменить Дембеле – Фелиша в Барселоне не будет по двум причинам
Главный тренер Барселоны Хави отвергнул кандидатуру Жоау Фелиша, который публично предложил себя каталонскому клубу.
Хави ясно дал понять руководству Барселоны, что хочет найти равноценную замену Усману Дембеле, который вот-вот перейдёт в ПСЖ. Согласно Mundo Deportivo, тренер "блаугранас" хочет видеть в составе своей команды не форварда, а вингера.
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Сообщается, что именно по этой причине Хави не рассматривает кандидатуру Жоау Фелиша, который публично предложил себя Барселоне. Также португалец не любит отрабатывать в обороне – ещё один аргумент для Хави отказаться от игрока Атлетико.
Если Матеу Алемани и Деку не удастся найти замену Дембеле, тренеру Барселоны ничего не останется кроме как присмотреться к молодёжной команде каталонцев, в составе которой выступает 16-летний Ламин Ямал. Но это было бы самым крайним вариантом.