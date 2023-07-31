"Мы с Месси мечтаем уйти на пенсию вместе. Это то, что мы всегда планировали, когда были в Барселоне. И из года в год я переходил в Атлетико, а он – в ПСЖ. Мы мечтали об этом и говорили об этом, что после Барселоны поедем в США, но тогда ничего не произошло.

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Сейчас он принял решение поехать туда, и из того, что вы видите, Лео выглядит счастливым. Мы надеемся, что в какой-то момент эта возможность появится", – приводит слова Суареса Goal со ссылкой на уругвайское ТВ-шоу Punto Penal.

Контракт Луиса с Гремио рассчитан до 31 декабря 2024 года. Гремио требует от форварда доиграть хотя бы нынешний сезон - до конца 2023 года. Напомним, что Луис выступал бок о бок с Месси в Барселоне с 2014-го по 2020 годы.

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