"Был тяжелый матч. Могу похвалить команду соперников, они очень хорошо сыграли, придерживались своей тактики. При этом было тяжелое поле, и не все задуманное нами удалось воплотить в игре.

Исторический дубль Ярмоленко после камбэка в Динамо в видеообзоре матча с Оболонью – 4:2

Как было играть при такой жаре? Скажу по себе – было очень тяжело. Вообще не люблю жару. Ожидали ли от Оболони на такое сопротивление? Ожидали, что будет тяжелая игра. Это киевское дерби, и я знал, что они будут отчаянно бороться.

Оболонь? Хорошая команда. Они в первом туре сыграли вничью с Колосом, с нами показали хорошую игру. Так что могу пожелать им лишь удачи в дальнейшем", – поделился Дячук в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, "бело-синие" обыграли Оболонь со счетом 4:2, дубль оформил Андрей Ярмоленко. При этом киевляне доигрывали игру в большинстве.

Динамо перестреляло Оболонь в дерби – исторический Ярмоленко, 6 голов, 2 отмененых, жара VAR, шоу Черненко и Буяльского