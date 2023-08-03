Игрок молодёжной сборной Украины официально сменил клуб – он будет выступать во втором дивизионе
Опорный полузащитник разрушительного плана Иван Желизко сменил латвийскую Вальмиеру на польскую Лехию.
Хавбек молодёжной сборной Украины Иван Желизко стал игроком гданьской Лехии. Об этом информирует официальный сайт польского клуба.
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Согласно источник, украинец перешел в стан "бело-зелёных", несмотря на большой интерес к нему со стороны других клубов. 22-летний Желизко подписал с Лехией четырёхлетний контракт, в новой команде он будет выступать под пятым номером.
Transfermarkt отмечает, что Лехия заплатила предыдущему клубу полузащитника – Вальмиере – 500 тысяч евро.
Напомним, что Лехия выступает во втором дивизионе чемпионата Польши.
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