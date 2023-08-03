Хавбек молодёжной сборной Украины Иван Желизко стал игроком гданьской Лехии. Об этом информирует официальный сайт польского клуба.

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Согласно источник, украинец перешел в стан "бело-зелёных", несмотря на большой интерес к нему со стороны других клубов. 22-летний Желизко подписал с Лехией четырёхлетний контракт, в новой команде он будет выступать под пятым номером.

Transfermarkt отмечает, что Лехия заплатила предыдущему клубу полузащитника – Вальмиере – 500 тысяч евро.

Напомним, что Лехия выступает во втором дивизионе чемпионата Польши.

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