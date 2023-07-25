Предыдущим решением УЕФА исключил испанскую команду из еврокубков, припомнив старое дело о договорных матчах. Осасуна не собиралась сдаваться без боя и подала апелляцию.

УЕФА выбросил испанский клуб из еврокубков – замена известна

Как сообщает Marca, Спортивный арбитражный суд (CAS) во вторник, 25 июля, рассмотрел новые доказательства, которые представили испанцы, и принял решение в пользу клуба. УЕФА пришел к выводу, что Осасуна "стала жертвой событий, которые произошли почти десять лет назад, и ценит инициативу, осуществленную учреждением по их выяснению".

Таким образом Осасуна впервые за 16 лет сыграет в еврокубках, а именно в Лиге конференций. Напомним, что в прошлой кампании памплонцы заняли седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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