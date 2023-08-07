Подопечные Херардо Мартино не без проблем прошли очередную стадию кубкового турнира. И снова ключевую роль для Интер Майами сыграл аргентинский форвард Лионель Месси.

Leagues Cup, 1/8 финала

Даллас – Интер Майами – 4:4 (по пенальти – 3:5)

Голы: Киньон, 37, Камунго, 45, Веласко, 63, Тейлор, 68 (аг.) – Месси, 6, 85, Кремаши, 65, Фарфан, 80 (аг.)

Месси стал причиной увольнения сотрудника Интер Майами

Интер Майами в матче 1/8 финала Leagues Cup драматично прошел Даллас. Месси уже в начале встречи результативно разрядил свою пушку с линии штрафной после передачи Альбы. Однако, на отдых "цапли" ушли уступая – незадолго до перерыва хозяевам удалось сравнять, а на последней минуте выйти вперед.

В середине второго тайма зрители в течение 5 минут увидели сразу три гола: сначала Веласко, казалось, похоронил шансы Интера, через мгновение Кремаши возродил интригу (снова ассистировал Альба), а вскоре Тейлор срезал в собственные ворота, сделав счет 4:2. Но Интер не сдавался и в конце матча заставил Фарфана ошибиться и срезать в свои ворота. А за 5 минут до завершения встречи Месси со штрафного вколотил точно под перекладину. В серии пенальти точнее были Лео и Ко – все 5 ударов от них пришлись в цель.

К слову, украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и провел на поле весь матч.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

7' | Jordi ️ Messi to put us on the board early in the match #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Jordi Benja



Benja puts it in the back of the net to give us two.#DALvMIA | 3-2 pic.twitter.com/1UNzR0Thsq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023