В первом матче во время японского турне Интер сыграл вничью с Аль-Насром (1:1).

Товарищеский матч

Интер – Аль-Наср – 1:1

Голы: Фраттези, 44 – Гариб, 23

Первый из двух товарищеских матчей Интера в Японии завершился ничьей с командой Криштиану Роналду. В этой встрече главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги выпустил на поле новичков – Маркуса Тюрама, Хуана Куадрадо и Давиде Фраттези. Последний, что интересно, потеснил Николо Бареллу с правого фланга в полузащите – и забил уже в первом тайме.

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Однако гол Фраттези стал лишь ответом – именно Аль-Наср открыл счёт в этой встрече. На 23-й минуте Гареб замкнул передачу Талиски.

После перерыва саудовская команда сильно сдала функционально, но Интер не сумел воспользоваться своими многочисленными возможностями. Лучшие шансы принести своей команде победу упустили Лаутаро Мартинес и Асллани.

Следующий матч в Японии Интер сыграет 1-го августа с ПСЖ.

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