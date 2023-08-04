Интер договорился с Баварией о приобретении вратаря Яна Зоммера.

Интер достиг договорённости с Баварией о переходе голкипера Яна Зоммера, информирует Gazzetta dello Sport. Сообщается, что оба клуба нашли компромисс при заключении этой сделки.

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Согласно источнику, Интер заплатит Баварии 6 миллионов евро за трансфер, но несколькими траншами. Мюнхенский клуб настаивал на выплате клаусулы швейцарского вратаря, которая составляет 6 млн евро, и Интер согласился на эту сумму. Однако руководство "нерадзурри" попросило "разбить" оплату на несколько частей.

Ожидается, что Зоммер прибудет в Милан на следующей неделе. Он подпишет двухлетний контракт.

Ранее Интер рассматривал на пост основного голкипера Анатолия Трубина. Однако Шахтёр отказался отпускать вратаря сборной Украины по заниженной цене.

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