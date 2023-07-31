"У него очень серьезный контакт с Интером. Интер предложил Шахтеру 12 миллионов евро. Шахтер хотел гораздо больше, почти вдвое больше. Потом сумма уменьшалась до 20, до 18 миллионов евро.

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Интер стоит на своем и, насколько мне известно, у Трубина есть согласованный контракт с Интером. Он не подписан, чтобы не нарушать правила ФИФА. На следующий год, чтобы он ушел свободным агентом. У Шахтера сложная ситуация. Интер может опускать цену, ведь есть устная договоренность с Трубиным о переезде свободным агентом. Посидит год в запасе, но уйдет бесплатно.

Согласится ли Шахтер на 12 миллионов? Думаю, что другого выхода у Шахтера нет. Думаю, что здравый смысл Шахтера выйдет на первый план, и в ближайшее время мы услышим, как Шахтер продал Трубина за 12 миллионов евро. Больше Интер не даст", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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