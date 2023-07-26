Иско перебрался в Бетис на правах свободного агента, информирует официальный сайт "зелёно-белых". Атакующий хавбек подписал однолетний контракт.

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31-летний полузащитник будет играть под руководством Мануэля Пеллегрини, который тренировал его в Малаге. В следующем сезоне "огурцы" будут выступать в Лиге Европы.

Напомним, что экс-звезда Реала расторгнул контракт с Севильей в декабре 2022 года. Недавно игрок публично рассказал о конфликте со спортивным директором Севильи Рамоном Мончи.

В прошедшее зимнее трансферное окно Иско пытался трудоустроиться в берлинский Унион, но его трансфер был сорван.

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