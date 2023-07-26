ЧМ-2023. Группа С, 3 тур

Япония – Коста-Рика – 2:0

Голы: Наомото, 25, Фудзино, 27

Испания – Замбия – 5:0

Голы: Абельера, 9, Эрмосо, 13, 70, Редондо, 69, 85

Япония мощно начала матч против Коста-Рики, забив дважды в течение двух минут в середине первого тайма. Один из голов в свой актив записала 19-летняя Аоба Фудзино, ставшая самой младшей авторкой забитого мяча своей сборной на чемпионатах мира. Больше результативных действий в этом матче не было, о чем японки могут пожалеть.

ЧМ-2023: фестиваль издевательств от Бразилии и Германии, дебют мечты со слезами – ситуация во всех группах после первого тура

Немного по схожему сценарию началась встреча Испании против Замбии. Пиренейки также быстро забили два, а затем тщетно пытались еще раз сломить сопротивление соперниц. Впрочем, Замбия не смогла выстоять, посыпавшись поближе к завершению игры. Испания добавила еще три мяча. Дубль в активе вышедшей на замену после перерыва Альбы Редондо. Оба раза потребовалось вмешательство VAR, чтобы зафиксировать взятие ворот.

Таким образом, Испания и Япония (у обоих по 6 очков) стали первыми участниками плей-офф женского чемпионата мира 2023 года. В последнем туре они сыграют между собой за право пройти дальше с первого места. Это действительно очень важно, ведь позволит избежать встречи со сборной США в четвертьфинале. Испанию устроит даже ничья, ведь у нее лучше разница мячей.

Мрія імені Мессі, Україна без змін, прощання суперзірок, рекордні премії та скандали: експрес-анонс жіночого ЧС-2023