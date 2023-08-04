"Я зашел к нему в скорую. Он лежал, а я сел рядом. Я – последний, с кем он разговаривал. Он попросил позвонить Аделаиде – жене.

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Я беру телефон, набираю. Даю ему трубку, а он говорит: "Адочка, не переживай, все нормально, сейчас мне сделают укол. Самолет ждет, я прилечу сегодня". Приехали в больницу – и все. Больше он не разговаривал", – вспомнил специалист в интервью SportArena.

Напомним, что сердце Валерия Лобановского остановилось в 2002 году. Это произошло 13 мая – через несколько дней после матча Динамо в Запорожье против местного Металлурга.

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