Прежде всего, поздравляю всех болельщиков Кривбасса и всю команду. Я находился дома и ждал предложений по продолжению карьеры. У меня было несколько вариантов из Нидерландов и Казахстана, но мой агент рассказал, что связывался с украинским коллегой по поводу моего трансфера. И если я согласен играть в Украине за Кривбасс, то нет времени на размышления. Я ответил, что это предложение меня заинтересовало и я готов ехать в Украину.

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Война? – Прежде всего, я хочу, чтобы эта война поскорее закончилась, ведь это большая трагедия всего мира. Я желаю всего лучшего украинского народа. Я не боюсь войны, ведь клуб и персонал Кривбасса живут и работают, несмотря ни на что, они защищены. Также я знаю многих людей из Украины и с ними все в порядке.

Когда появился вариант с Кривбассом, я разговаривал с вашим бывшим игроком Рифетом Капичем. Он рассказывал только лучше всего о команде, тренерском штабе и персонале клуба, а также о Кривом Роге. В среду я только получил предложение от клуба, а уже в пятницу был в расположении команды в Ужгороде вместе со своим отцом, агентом и другом. Так что я настроен достаточно серьезно помочь моей новой команде", – цитирует Илича клубная пресс-служба.

Напомним, Илич – питомец Осиека и Динамо Загреб. Выступал за итальянскую Пескара, хорватские Осиек, Биелло-Брдо, Дугополь и Драговляц.

Последним его клубом был Хапоэль из Тель-Авива, за который в прошлом сезоне он провел 10 матчей (2 гола и 1 ассист). Вызывался в сборной Хорватии разных возрастов (от U-14 до U-19). Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

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