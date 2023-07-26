"Конечно, это немного долго. Хотя я сильно не отходил от футбола. Я был главой комитета сборных, постоянно ездил с национальной сборной, с молодежной и с юношескими командами. Я в теме. Да, я не брал свисток в руки, но я ориентировался . Плюс я смотрел матчи. Наш чемпионат, английский – он сейчас самый интересный. Так что я сильно не отстал", – сказал Маркевич в интервью изданию Трибуна.

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Напомним, Мирон Маркевич возглавил Карпаты по завершению прошлого сезона, сменив на должности наставника "львов" Андрея Тлумака.

Следует отметить, что львовский клуб считается главным фаворитом следующего сезона Первой лиги. Поход за титулом подопечные Маркевича начнут матчем против закарпатского Хуста. Игра запланирована на пятницу, 28 июля.

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