"Я требую от партнеров большего и буду требовать, потому что они отличные игроки. Сейчас для меня большая честь играть с этими защитниками.

Новичок Манчестер Юнайтед отругал Магуайра за очередной привоз – видео эпизода

Мартинес и Магуайр делают отличные вещи. Они важные игроки для клуба. Я очень рад быть частью этой команды, и играть с ними – это здорово. У меня с ними хорошие отношения.

Я говорил с Харри, потому что когда я в воротах, требую от всех многого. Нам не нужно бояться совершать ошибки, потому что это часть жизни, и мы учимся на ошибках", – цитирует голкипера Mirror.

Во время матча Манчестер Юнайтед и Боруссии Д между защитником и вратарем возник спор. Онана не понравилось, что пас Магуайра стал причиной опасной атаки, которая едва не закончилась голом в ворота манкунианцев. Напомним, что Манчестер Юнайтед проиграл в товарищеском матче Боруссии Д со счетом 2:3.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів