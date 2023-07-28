Журналист и комментатор Виктор Вацко отрицает заинтересованность Полесья и Александрии в услугах экс-полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки.

"Я вас, возможно, удивлю, но! Насколько мне известно, среди украинских клубов Коноплянку хотел видеть только Верес.

"Коноплянка – лучший из тех, кто приезжал в Румынию": владелец Клужа высмеял скандального президента Стяуа

Ровенский клуб был готов ему платить 20-25 тысяч долларов в месяц. А Полесье и Александрия Евгением не интересовались", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. По информации СМИ, он будет зарабатывать в румынском клубе от 15 до 20 тысяч евро.

Ярмоленко не стоит брать пример, аномалия Реброва – 7 игроков сборной Украины, которые после Европы доигрывали на родине