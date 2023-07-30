Яремчук получал шансы на контрольных матчах в межсезонье, однако из-за схемы, которую использует тренер, и из-за конкурентов на позиции (Игорь Тьяго и Ферран Хутгла) украинца могут отпустить в аренду, сообщает Voetbalnieuws.

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Ранее наставник Ронни Дейла уверял, что будет предоставлять шансы Роману, если он будет в команде. "Мои двери также всегда открыты для всех. И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою дверь. Да, я также говорю о Яремчуке, которого я интенсивно пытаюсь вернуть на былой уровень.

Роман еще не готов, но пока он остается игроком Брюгге, я буду продолжать пытаться. Яремчук еще здесь, да, двери для него не закрыты, пока он не уйдет или не будет отдан в аренду, это верно".

Напомним, что прошлый сезон для украинца получился провальным – 2 гола и 3 ассиста в 27 матчах за Брюгге.

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