Ярмоленко подарил Сидорчуку вторую молодость, "зять" Суркиса рвется в основу – перспективы Динамо завоевать чемпионство
28 июля 10:12 - Читати українською
"Футбол 24" проанализировал шансы Динамо на чемпионство в новом сезоне украинской Премьер-лиги.
Новый сезон украинской Премьер-лиги стартует уже 28 июля. Возвращение в Динамо Андрея Ярмоленко и уверенная игра на сборах сделала киевлян едва ли не главными фаворитами предстоящей кампании УПЛ.
Украинский футбольный журналист Сергей Тищенко оценил перспективы киевского Динамо на чемпионство в следующем розыгрыше УПЛ, а также возвращение Андрея Ярмоленко, и как это может повлиять на команду. Детальнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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