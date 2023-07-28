Новый сезон украинской Премьер-лиги стартует уже 28 июля. Возвращение в Динамо Андрея Ярмоленко и уверенная игра на сборах сделала киевлян едва ли не главными фаворитами предстоящей кампании УПЛ.

Украинский футбольный журналист Сергей Тищенко оценил перспективы киевского Динамо на чемпионство в следующем розыгрыше УПЛ, а также возвращение Андрея Ярмоленко, и как это может повлиять на команду. Детальнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".