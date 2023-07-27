"Думаю, Шахтер снова победит. Донецкий клуб возвращается к ставке на бразильцев и им удалось сохранить состав. Динамо будет тяжело. Ярмоленко в одиночку не поможет. Я считаю, что Андрей будет тренером на поле. Но боюсь, чтобы он не обижал молодых ребят.

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Кто войдет в топ-5 УПЛ? Первый – Шахтер, дальше СК Днепр-1, Динамо, Заря и Ворскла. Не думаю, что у Динамо получится потеснить днепрян со второго места. Киевляне в контрольных играх не сыграли ни с одной серьезной командой, поэтому они для меня загадка.

Больше не вижу, кто может побороться за пятерку. Надеюсь, что Ворскла под руководством Скрипника наконец-то встанет на ноги. Я не ожидал, что в первой части прошлого сезона они так плохо выступят.

Полесье? Они даже Усика взяли! Правда, я не знаю, для чего. Может, Усик подготовится и поможет им. Думаю, в первом сезоне Полесье будет в середине таблицы, им сложно будет претендовать на топ-5", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

К слову, 1-й тур нового сезона в УПЛ стартует уже в пятницу, 28 июля.

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