Динамо в рамках 2-го тура УПЛ встречалось с Оболонью. Подопечные Мирчи Луческу вышли вперед в середине первого тайма – счет открыл Владислав Ванат. На 30-й минуте Виталий Буяльский заработал для своей команды пенальти, который взялся исполнять Андрей Ярмоленко.

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Капитан сборной Украины легко переиграл Назария Федоривского с отметки и записал в свой актив юбилейный 100-ый гол в УПЛ. Это его первый мяч после камбэка в чемпионат Украины.

Напомним, Ярмоленко перешел в Динамо в 2006-м (из черниговской Десны) и находился в структуре киевского клуба до 2017 года. В июне 2023-го он вернулся в стан "бело-синих" после выступлений за дортмундскую Боруссию, Вест Хэм и Аль-Айн.

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