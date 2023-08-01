На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева, сообщает Women's sport UA.

На фронте погиб отец 20-летней защитницы Шахтера

Ей было всего 34 года. У Элеоноры остался сын.

Напомним, на профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпионата Украины Беличанку-НПУ на позиции защитника.

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