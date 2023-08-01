Экс-футзалистка сборной Украины погибла на войне с Россией
1 августа 10:42 - Читати українською
Очередная невосполнимая потеря постигла украинскую футбольную общественность.
На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева, сообщает Women's sport UA.
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Ей было всего 34 года. У Элеоноры остался сын.
Напомним, на профессиональном уровне Мальцева выступала за десятикратного чемпионата Украины Беличанку-НПУ на позиции защитника.
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