Тобол объявил о подписании 32-летнего украинца. Подробности перехода не уточняются.

Скандальный экс-вингер Зари получил еще один шанс сыграть в Лиге чемпионов

В прошлом сезоне Шахов отыграл за Зарю и помог луганцам пробиться в Лигу Европы. Полузащитник провел 17 матчей, в которых оформил 4 гола и 4 ассиста. Тобол – бронзовый призер чемпионата Казахстана, благодаря чему будет играть в квалификации Лиги конференций.

Напомним, Шахов – воспитанник Днепра, за который и дебютировал на взрослом уровне. Успел также поиграть за киевский Арсенал, греческий ПАОК и итальянский Лечче. В сезоне 2014/15 становился финалистом Лиги Европы, а также был чемпионом Европы среди юношей в составе сборной Украины. С ПАОКом завоевывал чемпионство в сезоне 2018/19, а также трижды завоевал Кубок Греции. За сборную Украины провел 7 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает хавбека в 400 тысяч евро.

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