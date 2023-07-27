Экс-игрок Барселоны сбежал из чемпионата России в Саудовскую Аравию – за него заплатили 60 млн евро
Нападающий Малком перебрался из Зенита в Аль-Хиляль.
Аль-Хиляль опубликовал анимационный ролик, в котором проглядывается надпись "Добро пожаловать, Малком". Бразильский форвард переехал в чемпионат Саудовской Аравии.
Главная звезда сенсации сезона АПЛ отказывается играть за клуб – футболиста не отпустили в Саудовскую Аравию
Согласно ряду различных СМИ, трансфер Малкома обошелся саудовскому клубу в 60 миллионов евро. Годовая зарплата футболиста составит 18 млн евро.
В Аль-Хиляле Малком будет выступать под 77-м номером. Ранее клуб также подписал соглашения с Калиду Кулибали, Сергеем Милинковичем-Савичем и Рубеном Невешем.
Динамо гасит трио на 150 млн евро, "зять" Суркиса врывается в основу, а в Шахтере буря – ирония судьбы для Ахметова