33-летний хавбек Реала Сосьедад Асьер Ильярраменди собирается осуществить "американскую мечту". У бывшего игрока Реала и сборной Испании было несколько предложений, но, в конце концов, он остановил свой выбор на МЛС.

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Ильярраменди подписал контракт с Далласом, об этом информирует официальный сайт американского клуба. Асьер поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2023 с возможностью продления ещё на один год.

В прошлом сезоне Ильярраменди провёл за Реал Сосьедад 31 матч во всех турнирах и забил 1 мяч.

Даллас занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 30 очков после 23 матчей.

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