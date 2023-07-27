Лехия Гданьск официально объявила о подписании 28-летнего вратаря на правах свободного агента.

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Сарнавский сильно выделялся на юношеском уровне и получил приглашение от Шахтера, но до первой команды не добрался. Затем последовал короткий вояж в российскую Уфу, Ворскла, Верес, Львов, СК Днепр-1, Хапоэль Тель-Авив и Кривбасс. В прошлом сезоне Сарнавский отыграл за криворожцев 17 матчей, пропустил 23 мяча и 5 раз сохранял ворота "сухими". Впрочем, весной утратил доверие Юрия Вернидуба и не захотел подписывать новый контракт.

Добавим, что Лехия выступает во втором дивизионе Польши, поскольку прошлую Экстраклясу завершила предпоследней.

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