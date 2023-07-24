Атлетико Паранаэнсе одержал победу над Васко да Гама в поединке 16-го тура чемпионата Бразилии, а поспособствовали этому несколько довольно известных фамилий.

Чемпионат Бразилии 2023, 16-й тур

Васко да Гама – Атлетико Паранаэнсе – 0:2

Голы: Кристиан, 71, Буэно, 80, (пен.)

Удаление: Зе Ивалдо, 90+6 (Атлетико Паранаэнсе)

Атлетико Паранаэнсе одолел Васко да Гама. В составе Атлетико Паранаэнсе вышли экс-игрок Динамо Витор Буэно, бывшая звезда Барселоны, Ювентуса и Баварии Артуро Видаль, и новичок Барселоны Витор Роке (присоединится к каталонцам летом 2024-го).

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Первый тайм прошел без голов, а во втором Витор Роке ассистировал Кристиану. Позже нападающий заработал пенальти, который реализовал Витор Буэно. Из-за этого игроки поспорили, ведь Роке борется за звание лучшего бомбардира первенства.

Буэно дал объяснение этой ситуации: "В его возрасте я тоже хотел выполнять пенальти, но есть иерархия. Это не важно, Роке хорошо сыграл в эпизодах с обоими голами. Все хорошо", – приводит слова экс-динамовца Marca.

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