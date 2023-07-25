"Попугаи" готовятся к новому сезону 2023/24, который проведут в Сегунде, поскольку вылетели из Ла Лиги по результатам прошлой кампании. Однако подготовка Эспаньола омрачена выходками их форварда Мартина Брейтуэйта.

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Как сообщает Relevo, сначала датский нападающий отказался участвовать в товарищеском матче против Кадиса, а затем собрал вещи и покинул расположение команды. Брейтуэйт несмотря на то, что имеет контракт с Эспаньолом до 2025 года, не хочет выступать в Сегунде. 32-летний Мартин даже рассматривает возможность завершить профессиональную карьеру.

Мартин Брейтуэйт перебрался в Эспаньол из Барселоны. В прошлом сезоне за "попугаев" он сыграл в 33 матчах, в которых забил 10 голов и отдал два ассиста.

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