"Переход Коноплянки в ЧФР Клуж? Я рад, что он здесь. Это очень хороший футболист, имя, которое может справиться с давлением в важных матчах. Он может быть опасным игроком на фланге.

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Я помню дерби, которое мы играли против Боруссии Дортмунд. Он великолепно выступил под большим давлением", – приводит слова Стамбули Украинский футбол со ссылкой на Prosport.

Напомним, Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж этим летом на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. По информации СМИ, он будет зарабатывать в румынском клубе от 15 до 20 тысяч евро. К слову, Евгений выступал бок о бок со Стамбули в составе Шальке с 2016-го по 2019 годы.

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